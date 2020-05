रोजगार की नहीं, घर-परिवार की चिंता है मजदूरों को

( Jharkhand News) अपने घर का सुख क्या होता है, दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों ( Jharkhand labours ) से बेहतर शायद ही कोई इसे समझ सकता है। ( Employment is not a matter ) इसी क्रम में झारखंड में ( Laoubrs returning to Jharkhand ) मजदूर लगातार दूसरे राज्यों से लौट रहे हैं। आंध्र प्रदेश के कुरन्नुल स्टेशन से 140 प्रवासी मजदूर आज रामगढ़ जिले के बरकाकाना ( Labour special train ) जंक्शन पहुंचे।