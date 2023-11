नहीं थम रहीं आजम एंड फैमली की मुश्किलें, अब सफाई मशीन चोरी मामले में होगी जमानत अर्जी पर सुनवाई

रामपुरPublished: Nov 06, 2023 06:17:45 pm Submitted by: Mohd Danish

Rampur News in Hindi: पालिका की सफाई मशीन चोरी मामले में आरोपी सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। साथी अधिवक्ता के निधन के चलते वकीलों ने शोक स्वरूप कार्य नहीं किया। अदालत अब गुरुवार को सुनवाई करेगी।

Azam and Family are in Trouble: मशीन के टुकड़े कर गड्ढे में दबाया गया था। इस मामले में भाजपा नेता बाकर अली खान की ओर से आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला अनवार व सालिम के खिलाफ मशीन चोरी कर यूनिवर्सिटी में छिपाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। बता दें कि अब आजम खान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।