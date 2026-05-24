‘आजम खान और अब्दुल्ला को आजीवन कारावास की सजा दिलाने की थी कोशिश’ पूर्व मंत्री नवेद मियां बोले- न्याय पालिका ने इंसाफ किया

मामले में सरकारी पक्ष की ओर से भी सजा बढ़ाने को लेकर जोरदार पैरवी की गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि अभियोजन पक्ष चाहता था कि दोषियों को आजीवन कारावास तक की सजा मिले। उन्होंने बताया कि अदालत ने उनकी अपील को स्वीकार किया और जुर्माने की राशि भी बढ़ाई गई। वहीं, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार मौर्य ने कहा कि निचली अदालत ने अपनी सीमित शक्तियों के तहत अधिकतम सात साल की सजा सुनाई थी, जबकि आईपीसी की धारा 467 के तहत यह अपराध आजीवन कारावास तक से दंडनीय है। इसी आधार पर सजा बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया था।