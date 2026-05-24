24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

‘आजम खान और अब्दुल्ला को आजीवन कारावास की सजा दिलाने की थी कोशिश’ पूर्व मंत्री नवेद मियां बोले- न्याय पालिका ने इंसाफ किया

Azam Khan and Abdullah Two PAN Card Case Update: आजम खान और अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में पूर्व मंत्री नवेद मियां का बड़ा बयान सामने आया है। जानिए, उन्होंने क्या कहा?

2 min read
Google source verification

रामपुर

image

Harshul Mehra

May 24, 2026

azam khan abdullah two pan card case update naved mian favor of increasing sentence know what he say

आजम खान केस अपडेट | Image - FB/@AbdullahAzamKhan

Azam Khan and Abdullah Two PAN Card Case Update: दो पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी नेता आजम खानऔर उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़ाए जाने के फैसले के बाद पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां का नाम एक बार फिर चर्चा में आ गया है। नवेद मियां शुरू से ही इस मामले में सख्त कार्रवाई और कड़ी सजा की मांग करते रहे थे। उन्होंने न सिर्फ स्थानीय अदालत में अपनी बात रखी थी, बल्कि मामले को लेकर हाईकोर्ट तक का दरवाजा भी खटखटाया था।

सबसे पहले उठाया था अब्दुल्ला की उम्र का मुद्दा

बताया जाता है कि अब्दुल्ला आजम की उम्र और दस्तावेजों में कथित गड़बड़ी का मुद्दा सबसे पहले नवेद मियां की ओर से ही उठाया गया था। बाद में यही मामला दो पैन कार्ड और फर्जी दस्तावेजों के विवाद तक पहुंचा। जब अदालत में सजा बढ़ाने को लेकर प्रक्रिया शुरू हुई तो नवेद मियां ने खुद को भी इस मामले में पक्षकार बनाए जाने की मांग की थी।

उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि इस मामले में उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि शुरुआत से उन्होंने ही इस मुद्दे को उठाया था। हाईकोर्ट ने उनकी दलील को स्वीकार करते हुए स्थानीय अदालत को उनका पक्ष सुनने का निर्देश दिया था।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद दाखिल किया था रिवीजन

हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद नवेद मियां ने स्थानीय सेशन कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया। इसमें उन्होंने आजम खान और अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़ाने की मांग का समर्थन किया। शनिवार को जब अदालत ने सात साल की सजा बढ़ाकर दस साल कर दी, तो नवेद मियां ने फैसले पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और अदालत ने निष्पक्ष तरीके से इंसाफ किया है।

अभियोजन पक्ष ने भी मांगी थी कड़ी सजा

मामले में सरकारी पक्ष की ओर से भी सजा बढ़ाने को लेकर जोरदार पैरवी की गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि अभियोजन पक्ष चाहता था कि दोषियों को आजीवन कारावास तक की सजा मिले। उन्होंने बताया कि अदालत ने उनकी अपील को स्वीकार किया और जुर्माने की राशि भी बढ़ाई गई। वहीं, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार मौर्य ने कहा कि निचली अदालत ने अपनी सीमित शक्तियों के तहत अधिकतम सात साल की सजा सुनाई थी, जबकि आईपीसी की धारा 467 के तहत यह अपराध आजीवन कारावास तक से दंडनीय है। इसी आधार पर सजा बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया था।

नवेद मियां के वकील ने फैसले को बताया न्यायपूर्ण

नवेद मियां की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता संदीप कुमार सक्सेना ने निजी चैनल से बातचीत में कहा कि उनकी ओर से दाखिल रिवीजन में भी सजा बढ़ाने की मांग की गई थी। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया है और वे न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं। वहीं, आजम खान की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता नासिर सुल्तान का कहना है कि अभी फैसले की प्रति नहीं मिली है। आदेश का अध्ययन करने के बाद आगे की कानूनी रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने संकेत दिए कि इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।

ये भी पढ़ें

डबल पैन कार्ड केस में आजम-परिवार पर संकट गहराया: सजा बढ़ाने की मांग पर सेशन कोर्ट में सुनवाई तेज
रामपुर
azam double pan card case hearing update

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

political

political news

politics

समाजवादी पार्टी

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 May 2026 01:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / ‘आजम खान और अब्दुल्ला को आजीवन कारावास की सजा दिलाने की थी कोशिश’ पूर्व मंत्री नवेद मियां बोले- न्याय पालिका ने इंसाफ किया

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Azam Khan Case : आजम खान और अब्दुल्ला की कोर्ट ने बढ़ाई तीन-तीन साल की सजा, अब 10-10 साल रहेंगे जेल में

Azam Khan
रामपुर

Azam Khan Case : दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला की बढ़ेगी सजा? आज कोर्ट सुनाएगा बड़ा फैसला

azam khan, abdullah azam, azam khan news
रामपुर

बकरा खरीदने गए थे, अस्पताल पहुंच गए: रामपुर पशु बाजार में अचानक चले धारदार हथियार, मची भगदड़

rampur goat market fight five injured
रामपुर

एक गोली, दो लाशें और अनाथ हुए बच्चे: रामपुर में माता-पिता को खून से लथपथ देख कांप उठा मासूमों का कलेजा

rampur double murder businessman couple
रामपुर

इकरा हसन की हिरासत पर भड़के सपा नेता, रामपुर में बोले- लोकतंत्र में आवाज उठाना अपराध नहीं

iqra hasan detention sp political row
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.