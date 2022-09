Rampur: फिर मुश्किलों में आजम खान, अब नगर पालिका की तिजोरी चुराने का लगा आरोप

वरिष्ठ नेता आजम खान रामपुर पर नगर पालिका की पूर्व चेयर पर्सन रेशमा बी ने नगर पालिका की तिजोरी चोरी करवाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने मुरादाबाद मंडल आयुक्त को एक शिकायत पत्र देकर तिजोरी को बरामद करने की मांग की है।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से विधायक आजम खान आए दिन नई-नई मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। एक तरफ उनकी जौहर यूनिवर्सिटी में जिला प्रशासन द्वारा खुदाई कराई जा रही है। वहीं अब उनपर एक और बड़ा आरोप लगा है। दरअसल, रामपुर की नगर पालिका की पूर्व चेयर पर्सन रेशमा बी ने आजम खान के खिलाफ शिकायत पत्र मुरादाबाद मंडल आयुक्त को सौंपा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि आजम खान ने नगर पालिका की तिजोरी चोरी करवाई थी। रेशमा बी ने आरोप लगाया कि आजम खान ने नगर पालिका की तिजोरी सत्ता के बल पर षड्यंत्र रचकर चुराई है। जिसे अब उन्होंने बरामद करवाने की मांग की है।

Azam Khan accused of stealing safe of the municipality in Rampur