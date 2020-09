पिता काे रास नहीं आया बेटी का प्यार, उतार दिया माैत के घाट और पहुंच गया थाने

रामपुर ( rampur) एक पिता ने अपनी ही बेटी की दुपट्टे से गला घोंटकर ( murder ) हत्या कर दी। दरअसल, पिता काे बेटी का प्रेम रास नहीं आया। बताया जाता है कि, पिता ने पहले बेटी काे काफी समझाने की काेशिश की लेकिन जब बेटी नहीं मानी ताे उसकी हत्या कर दी और वारदात काे अंजाम देने के बाद पुलिस थाने पहुंच गया। न्यायालय ने अब हत्याराेपी पिता काे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

( crime against women in up ) घटना शाहबाद काेतवाली के भरतपुर गाँव की है। इसी गांव की रहने वाली चांदनी अपने माँ और पिता के साथ चंडीगढ़ में रहती थीं। चंडीगढ़ में ही चांदनी का पड़ोस में रहने वाले एक युवक से आकर्षण हाे गया। बेटी के प्यार की भनक पिता को लगी उन्होंने बेटी को समझाया पर बेटी नहीं मानी। इस बात को लेकर पिता काफी दुखी थे। इस घटना के बाद वह पिछले सप्ताह परिवार के साथ चंडीगढ़ को छोड़कर अपने घर आ गए। उन्हाेंने साेचा था कि वातावरण बदलने पर बेटी सबकुछ भूल जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

बेटी माता-पिता से नाराज हाेकर प्रेमी से मिलने चंडीगढ़ चली गई। यह बात जब लड़की के पिता काे पता चली ताे वह लड़की को घर वापस ले आए और एक बार फिर बेटी काे समझाने की काेशिश की। समझाने पर भी बेटी नहीं मानी और बेटी ने साफ कह दिया कि वह अपने प्रेमी से ही निकाह करेगी। इस पर पिता ने बेटी की हत्या कर दी। एसपी अरुण कुमार ने बताया कि हत्याराेपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आराेपी काे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इ

झूठी शान की खातिर पिता ने जिस तरह से अपनी बेटी काे माैत के घाट उतारा उसकाे लेकर यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। सभी लाेग पिता के इस कदम काे गलत ठहरा रहे हैं।