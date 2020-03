लॉ छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में 11 दोषियों को आजीवन कारावास

( Jharkhand News ) राजधानी के लॉ की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म ( Gang Rape ) मामले में दोषी करार दिये गये 11 दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की (Life imprisonment of Gang rapists ) सजा सुनाई है। अदालत ने सभी अभियुक्तों पर 50 -50 हजार रुपये का जुर्माना ( 50 thousand penalty for each ) भी लगाया गया है, यह राशि पीडि़ता को दी जाएगी।