आध्यात्मिक संगीत से गुंजायमान रहा प्रभात तारा मैदान, योग साधाना में लीन रहे लोग

(रांची): अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ( 5th Yoga Day ) पर रांची के प्रभात तारा मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री के आगमन के पहले प्रभात तारा मैदान ( Prabhat Tara Maidan Ranchi ) आध्यात्मिक संगीत से गुंजायमान रहा। सभी लोग इस मधुर संगीत में लीन योग का पूर्वाभ्यास करते नजर आये।



सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

शहर के सभी सड़क मार्गों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। पुलिस प्रशासन ( jharkhand police ) के लोग योग प्रेमियों को उनके निर्गत पास के अनुसार सही मार्ग बताते हुए मुख्य कार्यक्रम स्थल प्रभात तारा मैदान पहुंचाने का काम किया। लंबी कतारों के बीच धीरे धीरे योग प्रेमियों को स्थान ग्रहण कराया गया। कार्यक्रम स्थल पर 200 से अधिक पेयजल पॉइंट, 400 अस्थायी शौचालय, 100 पानी टैंकर, मेडिकल टीम, 21 एंबुलेंस, आठ मेडिकल रेस्पॉन्स टीम, 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के साथ सुरक्षा के लिए मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पर्याप्त संख्या में जवानों की तैनाती की गई थी।

योग दिवस के साल दर साल ये रहे हैं थीम (Themes Of Yoga Day)

2015 (First Yoga Day) - सद्भाव और शांति के लिए योग

2016( Second Yoga Day ) - युवाओं को कनेक्ट करें

2017 ( Third Yoga Day ) - स्वास्थ्य के लिए योग

2018 ( Fourth Yoga Day ) - शांति के लिए योग

2019 ( Fifth Yoga Day ) - योग फॉर हार्ट



मोटू-पतलू ने भी किया योग

बच्चों में भी योगाभ्याश को बढ़ावा देने के लिए मुख्य कार्यक्रम स्थल पर बच्चों के बीच प्रचलित कार्टून कैरेक्टर मोटू पतलू भी योगाभ्यास कर रहे हैं।



शंख बजाकर पीएम का किया गया स्वागत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Pm Modi ) का स्वागत कार्यक्रम स्थल में शंख बजाकर किया गया। योग प्रेमियों ने जोरदार तालियों के साथ प्रधानमंत्री का कार्यक्रम स्थल पर स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभात तारा मैदान स्थित मुख्य कार्यक्रम में पहुंचते ही योग प्रेमियों का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंचा गया। योग प्रेमियों में काफी एक्साईटमेंट दिखने को मिला। सभी योग प्रेमी प्रधानमंत्री के एक झलक देखने के लिए उत्साहित दिखे।