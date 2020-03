चीन समेत अन्य देशों के मौलवियों से जांच एजेंसियां करेगी पूछताछ, मस्जिद से लिया गया था हिरासत में

इन सभी विदेशी मौलवियों को 24 मार्च को (Jharkhand News) तमाड़ थाना क्षेत्र (Ranchi News) के राड़गांव मस्जिद से हिरासत में लिया (Agencies To Inquire Foreign Molvi Who Detained From Ranchi Mosque) गया था...