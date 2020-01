तीर-कमान वाले हाथ अब थामेंगे कम्प्युटर

( Jaharkhand News ) तीर-कमान थामे, नंगे पैर दौड़ते हुए, कमर पर गमछा लपेटने का ख्याल आते ही आदिवासियों की छवि उभरने लगती है, इसके विपरीत यदि इसी छवि वाले हाथों में कम्प्युटर (Tribals hold computer) थामे नजर आएं तो कैसा लगेगा। केन्द्र सरकार ने आदिवासियों को डिजिटल साक्षरता ( Tribals will be digital literate ) से रूबरू कराने का निर्णय लिया है। यह कार्यक्रम जल्दी ही शुरू किया जाएगा।

रांची(रवि सिन्हा): ( Jaharkhand News ) तीर-कमान थामे, नंगे पैर दौड़ते हुए, कमर पर गमछा लपेटने का ख्याल आते ही आदिवासियों की छवि उभरने लगती है, इसके विपरीत यदि इसी छवि वाले हाथों में कम्प्युटर (Tribals hold computer) थामे नजर आएं तो कैसा लगेगा। इस बदली हुई छवि पर आश्चर्य होना स्वभाविक है। जी हां, झारखंड के आदिवासियों ( Tribals of Jharkhand in new form ) की ऐसी तस्वीर बदलने वाली है। केन्द्र सरकार ने आदिवासियों को डिजिटल साक्षरता ( Tribals will be digital literate ) से रूबरू कराने का निर्णय लिया है। यह कार्यक्रम जल्दी ही शुरू किया जाएगा।

केंद्र सरकार बनाएगी डिजिटल साक्षर

जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के मुताबिक सरकार आदिवासी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए रोड मैप तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय के युवाओं को रोजगार और उन्हें आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि जनजातीय समाज के युवाओं को सोच के लिए सरकार की ओर से छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जा रही है । उन्होंने बताया कि जनजाति है और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम जल्द ही लांच किया जाएगा। आदिवासी समाज के विकास के लिए मंत्रालय की ओर से समन्वय बनाकर उनके विकास के लिए कार्य योजना को तैयार करने का काम प्रारंभ किया गया है।

बनेगा आदर्श गांव

सरकार ने निर्णय लिया है कि मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की जन्मस्थली टकरा गांव को आदर्श ग्राम बनाया जाए ताकि देश दुनिया के लोग भी इस महान व्यक्तित्व के बारे में जान सकें। मुंडा बहुआयामी व्यक्तित्व के थे। राष्ट्रीय खेल हॉकी का नेतृत्व करते हुए ओलम्पिक में भी उन्होंने भारत का डंका बजाया, ऐतिहासिक तौर पर उनके कार्यों को याद किया जाता है। आदिवासियों के मौलिक अधिकारों और उनके समावेशी सांस्कृतिक विरासत का विकास कैसे होगा। इन विषयों पर उन्होंने काफी काम किया था। वर्तमान में आदिवासी जनजाति के लगभग 4700 विद्यार्थी यह जानने के लिए शोध कर रहे हैं कि, आजादी के पहले और आजादी के बाद कितना विकास हुआ है।