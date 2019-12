कांग्रेस में हिम्मत है तो कहे कि हर पाकिस्तानी नागरिक को भारत की नागरिकता देंगे - मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ( PM Modi News ) कांग्रेस और उनके साथी दलों को खुलेआम चुनौती ( Challenge to Congress and Alliances ) देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत हैं तो वो खुलकर घोषणा करें कि वो पाकिस्तान के हर नागरिक को ( Give citizenship to every Pakasitani ) भारत की नागरिकता देने के लिए तैयार हैं, देश उनका हिसाब चुकता कर देगा।