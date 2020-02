पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनके रिश्तेदारों को 7 साल की जेल, आय से अधिक संपत्ति का है मामला

Jharkhand: एनोस एक्का (Former Jharkhand Minister Enos Ekka) की ओर से दावा किया गया कि वे (Jharkhand News) अवैध आय से नहीं, बल्कि रिश्तेदारों से मिले उपहार से करोड़पति (7 Years Prison To Enos Ekka And His Relatives) बने हैं...