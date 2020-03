Coronavirus के चलते 15 दिन बंद रहेगा झारखंड उच्च न्यायालय, जरूरी मामलों की होगी सुनवाई

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एसएस बोबड़े ने भी वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए (Coronavirus In Jharkhand) झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) के न्यायाधीशों से बातचीत (Jharkhand High Court Closed For 15 Days, Important Cases To Be Heard) की (Coronavirus)...