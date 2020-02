चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू इलाज के लिए जा सकते हैं निम्स

चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू इलाज के लिए जा सकते हैं एम्स

अरबों रुपये के बहुचर्चित चारा घोटाले ( Lalu Yadav in fodder scam ) मामलों में सजायाफ्ता ( Lalu Yadav in conviction ) राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को बेहतर इलाज ( Lalu Yadav is Ill ) के लिए दिल्ली स्थित एम्स भेजा जा सकता है।