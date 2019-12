विपक्ष पर PM Modi का अटैक, बोले-''कांग्रेस व झामुमो ने की छल की राजनीति''

झारखंड चुनाव (Jharkhand Election) को लेकर सभी (Jharkhand Assembly Election 2019) पार्टियां (Narendra Modi In Jharkhand) जीजान से तैयारियों में जुट गई है, ईधर (Narendra Modi In Khunti) बीजेपी (Jharkhand BJP) के स्टार प्रचारक भी (Narendra Modi On Shree Ram) मैदान (Narendra Modi Khunti Rally) में कूद पड़े हैं...