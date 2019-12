उत्तर पूर्वी राज्यों की संस्कृति और परंपराओं पर आंच नहीं आने देंगे - मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने (PM Modi ) उत्तर-पूर्व ( States of North-East )और और पूर्वी भारत के हर राज्य, हर जनजातीय समाज को आश्वस्त ( Assurance by Modi ) किया है कि असम सहित नॉर्थ ईस्ट के अलग-अलग क्षेत्रों की परंपराओं, वहां की संस्कृति, उन्हें संरक्षण ( North-East Culture&Traditions will protect ) देना और समृद्ध करना पार्टी की प्राथमिकता है।