जिनके जल्लादी हाथों में बंदूकें आग उगलती थी, वे अब यह करेंगे

जिनके हाथ दर्जनों लोगों के खून से रंगे हो ( Bloodede hands ) और बंदूकों का धुआं कभी खत्म नहीं होता हो, ऐसे जल्लादी हाथ अब या तो खेतों में हल चलाते नजर आएंगे या फिर दस्तकारी जैसा कोई कार्य करते। यह दास्तां उन दुर्दान्त नक्सलियों ( Name of Terror in Naxal area ) की है, जिनकी धमकियों से पूरा इलाका थर्राता था। तीन दुर्दांत नक्सलियों ने हथियारों सहित आत्मसमर्पण कर दिया।