Ratlam में सफाई के लिए 4 जोन, हर जोन में 11 कर्मचारी नाली साफ करेंगे

रतलाम. हर वार्ड में से एक - एक कर्मचारी को विशेष सफाई अभियान में शामिल कर लिया है। ये कर्मचारी सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक निरंतर अपने जोन अंतर्गत आने वाले वार्डो की नालियों की ही सफाई करेंगे। नालियों के जाम होने, कचरा, ओवर फ्लो होने आदि की समस्या से मुक्ति मिल सकती है।

4 zones for cleaning in #Ratlam, 11 workers will clean the drain in each zone