है राम! 43 डिग्री तापमान, 4 से 6 घंटे काट रहे मध्यप्रदेश में बिजली

मध्यप्रदेश में सरकार का दावा है कि वो 24 घंटे सतत बिजली अपने उपभोक्ताओं को दे रही है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। प्रतिदिन अघोषित कटौती से आम उपभोक्ता पूरा बिल भरने के बाद भी स्वयं को ठगा महसुस कर रहा है। मध्यप्रदेश में 4 से 6 घंटे की बिजली कटौती प्रतिदिन हो रही है।

Published: April 14, 2022 11:08:30 am

रतलाम. मध्यप्रदेश में सरकार का दावा है कि वो 24 घंटे सतत बिजली अपने उपभोक्ताओं को दे रही है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। प्रतिदिन अघोषित कटौती से आम उपभोक्ता पूरा बिल भरने के बाद भी स्वयं को ठगा महसुस कर रहा है। इससे बड़ी बात यह है कि पिछले दो वर्ष से बिजली कंपनी ने अपने कर्मचारियों को रखरखाव के लिए दी जाने वाली राशि तक नहीं दी है। मध्यप्रदेश में 4 से 6 घंटे की बिजली कटौती प्रतिदिन हो रही है।

43 degree temperature, power cut in Madhya Pradesh for 4 to 6 hours