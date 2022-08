कुछ करने का जज्बा...2 साल में 64 कैदियों ने दी परीक्षा, 59 हो गए पास

जेल की पुस्तकालय में है कोर्स की ढाई हजार तो साहित्य और धर्म की 900 पुस्तक

रतलाम. जेल मतलब ऐसा स्थान जहां पर सामान्य से लेकर गंभीर अपराधी सजा काटते हैं। जेल के मामले में मान्यता या सोच फिल्मों ने बनाई है वह पूरा सच नहीं है। रतलाम की जेल में दो साल में कैदी पढ़ाई कर रहे हैं और अव्वल नंबर से पास हो रहे हैं। यहां के कैदी कक्षा 10, 12वीं की परीक्षा दे चुके हैं। दो साल में 64 कैदियों ने परीक्षा दी और 59 दूसरी श्रेणी में पास हुए। कुछ कैदी योग की और भी मुड़ चुके हैं।

Education in jail, prisoners taking education from first to MSW