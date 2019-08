After 31, the return will be penalty: 31 के बाद रिटर्न तो लगेगी पेनल्टी: 45 प्रतिशत आयकरदाता को 4 दिन में करना होगा रिटर्न दाखिल

After 31, the return will be penalty: रतलाम। आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि में चार दिन बाकी है। अभी भी करीब 45 प्रतिशत करदाताओं के रिटर्न अपलोड होने बाकी है। ऐसे में अंतिम दिनों में अगर इंटरनेट की गति धीमी हो गई तो रिटर्न अपलोड करने में परेशानी होगी। 31 अगस्त के बाद रिटर्न दाखिल करने पर करदाता को पेनल्टी अदा करना पड़ेगी। ८० वर्ष से अधिक आयु वाले करीब 1०७ करदाताओं ने आयकर सेवा केंद्र पर आकर अपना ऑफ लाइन रिटर्न जमा कराया है।

After 31, the return will be penalty: आयकर रिटर्न अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। जैसे-जैसे तारीख नजदीक आ रही है। वैसे-वैसे कर सलाहकार व करदाता रिटर्न दाखिल कराने में जुटे हैं। इसके चलते कर सलाहकारों के यहां पर भीड़ लगी है। वे रिटर्न के दस्तावेजों की जांच कर रिटर्न अपलोड कर रहे है। कर सलाहकार भी आयकर दाताओं से समय पर रिटर्न दाखिल करने पेनल्टी से बचने की सलाह दे रहे हैं।

पांच लाख से कम आय वालों पर एक हजार

After 31, the return will be penalty: पांच लाख से कम आय वाले करदाता द्वारा अगर समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाया तो उस पर एक हजार रुपए पेनल्टी लगेगी। पांच लाख से अधिक आय पर पांच हजार की पेनल्टी 31 दिसंबर तक लगेगी। इसके बाद पेनल्टी की राशि 10 हजार रुपए हो जाएगी।

रिटर्न भरने में देरी पर पेनल्टी से राहत प्रदान करें

After 31, the return will be penalty: किसी भी करदाता पर टैक्स की जवाबदारी आ रही है। अगर वह समय पर टैक्स जमा नहीं कराता है तो उस पर विभाग डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज वसूलता है। ऐसे में अगर टैक्स की जवाबदेही नहीं आ रही है और वह रिटर्न देरी भरता है तो ऐसे छोटे करदाताओं को पेनल्टी से राहत देना चाहिए। क्योंकि सरकार ने अगले साल से पांच लाख तक की आय को छूट के दायरे में लिया है।

दीपक पुरोहित, पूर्व अध्यक्ष कर सलाहकार परिषद।

तारीख बढ़ाने के बाद भी जीएसटी के वार्षिक रिटर्न में नहीं रुचि

जीएसटी कॉसिल ने डीलरों के लिए जीएसटी की वार्षिक रिटर्न भरने की अंतिम तारीख में तीसरी बार बढ़ोत्तरी कर दी है। अभी वार्षिक रिटर्न की अंतिम तारीख 31 अगस्त थी इसे तीन माह बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। बीते दिनों में तारीख बढ़ाने के बाद भी डीलरों ने वार्षिक रिटर्न भरने में रुचि नहीं दिखाई है। कारोबारियों व कर सलाहकारों का कहना है कि तारीख बढ़ाना समस्या का हल नहीं है। सरकार को जीएसटी आर फार्म को सरल बनाना होगा। कर सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष राकेश भटेवरा ने बताया कि जीएसटी फार्म में वर्ष १७-१८ की जानकारी मांगी जा रही है।