गजब: 26 दिन में कम हो गए #Neemuch में 909 मतदाता

जिले में मात्र 26 दिन में 909 मतदाता कम हो गए हैं। 4 अक्टूबर को जब निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची जारी की थी तब जिले में 610511 मतदाता थे, लेकिन 30 अक्टूबर को जारी अंतिम मतदाता सूची में ये घटकर कुल 609602 हो गए है।

Amazing: 909 voters reduced in the neemuch district in 26 days