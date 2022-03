सावधान! सिम कार्ड के जरिए भी खाली हो सकता है बैंक अकाउंट

इन दिनों ठगी के नए - नए तरीके सामने आ रहे है। साइबर अपराध की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। सबसे ताजा तरीका मोबाइल सिम कार्ड स्वैपिंग का है।

रतलाम. इन दिनों ठगी के नए - नए तरीके सामने आ रहे है। साइबर अपराध की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। सबसे ताजा तरीका मोबाइल सिम कार्ड स्वैपिंग का है। ऐसे में अब जरूरी है कि इससे बचाव के तरीके पर काम किया जाए। रतलाम पुलिस ने इससे ठगी होने के बाद तुरंत सूचना देने की अपील जारी करते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है।

Attention! Bank account can also be empty through SIM card