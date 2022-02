रतलाम में पानी बिक्री पर लगी रोक

मध्यप्रदेश के रतलाम में पानी की बिक्री पर रोक लगा दी है। अगर कोई पानी की बिक्री करता पाया गया तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

रतलाम. नगर निगम ने सीवरेज ट्रीटेड वॉटर की प्रति किलो लीटर के मान से दर निर्धारित कर दी है। बड़ी बात यह है स्वयं निगम ने ही शहर में आग लगने से लेकर अन्य कार्य में 10 लाख लीटर से अधिक ट्रीटेड वॉटर का उपयोग किया है। इसके साथ ही पानी की बिक्री पर रोक लगा दी है। अगर कोई पानी की बिक्री करता पाया गया तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

Ban on sale of water in Ratlam