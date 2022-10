Diwali के एक दिन पहले कलेक्टर के बंगले पर....बस देखिए Video

Submitted by:

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश एवं उनकी मंशा अनुसार कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने कोरोना तथा अन्य कारणों से माता-पिता को खो चुके बच्चों के साथ कलेक्टर बंगले में दीपावली की खुशियां मनाई। बच्चे अपने दादा-दादी, नाना-नानी अथवा अन्य किसी पालक के साथ कलेक्टर बंगले पर आमंत्रित थे।

before #Diwali at ratlam collector bungalow....just watch the video