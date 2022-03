पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने से पहले करें 84 महादेव के दर्शन, खुल जाएगा सोया हुआ भाग्य

मध्यप्रदेश सहित देशभर में इन दिनों पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा की जाने वाली शिवमहापुराण कथा को सुना व देखा जा रहा है। पंडित प्रदिप मिश्रा मध्यप्रदेश के रतलाम में 23 से 29 अप्रेल तक कथा सुनाने आने वाले है। प्रतिदिन कथा सुनने के पहले patrika.com पर करें रतलाम में विराजे 84 महादेव के दर्शन।

Published: March 17, 2022 09:47:28 am

रतलाम. मध्यप्रदेश सहित देशभर में इन दिनों पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा की जाने वाली शिवमहापुराण कथा को सुना व देखा जा रहा है। पंडित प्रदिप मिश्रा मध्यप्रदेश के रतलाम में 23 से 29 अप्रेल तक कथा सुनाने आने वाले है। प्रतिदिन कथा सुनने के पहले patrika.com पर करें रतलाम में विराजे 84 महादेव के दर्शन। कहा जाता है कि इनके दर्शन करने से सोया हुआ भाग्य खुल जाता है।

before shiv katha by pandit pradeep mishra do 84 mahadev darshan