देखें VIDEO : भाजपा के भगत सिंह भदोरिया, कांग्रेस के मयंक जाट गए जेल

करीब 11 साल पहले देर रात 11.30 बजे हुए एक विवाद के मामले में कोर्ट ने शनिवार को अपना महत्वपूर्ण निर्णय दे दिया। शाम को करीब 6 बजे बाद भाजपा के भगत सिंह भदोरिया व कांग्रेस के मयंक जाट सहित अन्य अपराधियों को जेल भेज दिया गया।

Bhagat Singh Bhadoria of BJP, Mayank Jat of Congress went to jail