Ratlam में 7 मई को होगा एक लाख से अधिक सांई भक्तों का भंडारा Video

रतलाम. मध्यप्रदेश के रतलाम में श्री सांई प्राणपतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। इसमे जहां बुधवार को आकर्षक चल समारोह व पालकी यात्रा निकली वही 7 मई को एक लाख से अधिक भक्त के लिए भंडारा होगा। पालकी यात्रा मे केरल के वाद्ययंत्र ने जहां मोहा मन, दूसरी तरफ हरियाणा की वानर सेना हुई भी शामिल हुई।

Bhandara of more than one lakh devotees will be held in Ratlam on 7th May