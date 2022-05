BIG BREAKING रतलाम मेडिकल कॉलेज का अस्पताल शुरू

विधायक चेतन्य काश्यप के निर्देश पर समस्त विभाग की ओपीडी शुरू

Published: May 27, 2022 10:11:39 pm

रतलाम.शासकीय मेडिकल कॉलेज में 750 बिस्तरों वाला अस्पताल शुरू हो चुका है। विधायक चेतन्य काश्यप के निर्देश पर कॉलेज प्रबंधन ने अस्पताल मंे समस्त विभाग की ओपीडी प्रारंभ कर दी है। अस्पताल को 3 चरणों में पूरी तरह कार्यशील करने की रूपरेखा बनाई गई है। पहले चरण में ओपीडी संचालन के बाद दूसरे चरण में माईनर ऑपरेशन एवं लेब सुविधाएं आरंभ होगी। तीसरे चरण में मेजर ऑपरेशन के साथ अस्पताल पूर्ण रूप से संचालित किया जाएगा।

Breaking Dalit groom stopped from taking out procession on a mare