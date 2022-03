मध्यप्रदेश में इस कानून में हुआ बड़ा बदलाव, व्यापारियों में खुशी की लहर

मध्यप्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए ई वे बिल के नियम में अहम बदलाव कर दिए है। अब तक जिले से जिले में ही माल भेजने पर ई वे बिल बनाना जरूरी होता था, अब इस नियम को निरस्त कर दिया है।

Published: March 26, 2022 11:05:59 am

रतलाम. राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए ई वे बिल के नियम में अहम बदलाव कर दिए है। अब तक जिले से जिले में ही माल भेजने पर ई वे बिल बनाना जरूरी होता था, अब इस नियम को निरस्त कर दिया है। इसके अलावा जिले से बाहर पूर्व में 50 हजार रुपए से अधिक के माल पर ई वे बिल जरूरी होता था, उस राशि के नियम को बदलकर 1 लाख रुपये कर दिया है।

Big change in this law in Madhya Pradesh, traders happy