Youth Congress में होने वाला है बड़ा बदलाव, वीडियो से जाने किसको मिलेगा क्या

रतलाम. मध्यप्रदेश सहित पूरे देश में यूथ कांग्रेस याने की युवक कांग्रेस में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। राजस्थान में होने वाली चिंतन बैठक के पहले ही बदलाव की शुरुआत होगी। वीडियो से जाने किस तरह का होगा बदलाव। असल में युवक कांग्रेस अपने प्रवक्ताओं में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब तक सत्ता को देश से लेकर राज्यों तक ही जवाब दिया जाता था, अब जिले से लेकर ब्लॉक स्तर पर इसकी तैयारियां मई से शुरू हो जाएगी।

Big change is going to happen in Youth Congress, watch video