देखें वीडियो : रतलाम के मानस भवन के करीब लगी बड़ी आग

रतलाम के त्रिवेणी रोड पर स्थित मानस भवन के करीब रात में बड़ी आग लग गई। आग लगने की सूचना समय पर मिल गई, जिससे बड़ी जनहानी नहीं हुई। नगर निगम की दमकल ने आग पर काबू पाया।

Published: May 18, 2022 11:24:52 am

Big fire broke out near Manas Bhawan in Ratlam, Watch video