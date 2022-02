भारतीय रेलवे का यात्रियों को बड़ा तोहफा

भारतीय रेलवे ने करोड़ों यात्रियों को लाभ देने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। रेलवे के इस निर्णय से कई राज्यों के यात्रियों को लाभ होगा।

रतलाम. भारतीय रेलवे ने करोड़ों यात्रियों को लाभ देने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। रेलवे के इस निर्णय से कई राज्यों के यात्रियों को लाभ होगा। रेलवे के अनुसार मार्च माह में एक काम को पूरा करने जा रही है। इसके बाद यात्रियों को तेज गति की ट्रेन मिलने लगेगी।

Big gift to crores of passengers of Indian Railways