BREAKING NEWS रतलाम के 49 वार्ड में भाजपा इनको दे रही पार्षद का टिकट

- भाजपा कोर कमेटी ने दी पार्षदों के नाम को हरी झंडी

- पार्षदों के टिकट तय कर सूची भेजी भोपाल

- भाजपा आज करेगी सभी नाम जारी

- कांग्रेस महापौर सहित पार्षदों की सूची शाम को कर सकती जारी

रतलाम. उज्जैन में हुई भाजपा की संभागीय कोर कमेटी ने नगर निगम के 49 वार्ड के प्रत्याशियों के नाम को हरी झंडी देकर भोपाल रवाना अंतिम मंजूरी के लिए भेज दिया है। इन प्रमुख नाम में पूर्व पार्षद भी शामिल है। हालांकि भाजपा अधिकृत सूची को बुधवार को जारी करने की बात कह रही है। पार्टी ने देर रात तक जिले के सभी निकाय में लडऩे वाले पार्षदों की सूची को भी अंतिम रुप दे दिया है। जिन नाम पर सबसे अधिक मंथन किया गया उनमे पूर्व पार्षद पप्पु पुरोहित, सीमा टांक, सारिका दीक्षित, धर्मेंद्र व्यास शामिल है। इधर दूसरी तरफ कांग्रेस गुरुवार की दोपहर के बाद महापौर से लेकर पार्षदों के नाम की घोषणा कर सकती है।

