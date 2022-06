ElectionNews नमश्कार मैं आपका महापौर प्रत्याशी बोल रहा हूं

दोनों प्रमुख दल सोशल मीडिया पर वॉर की कर रहे तैयारी

रतलाम. निकाय चुनाव में दोनों दल के पास शहर में पूरा जनसंपर्क महापौर प्रत्याशी से कैसे कराया जाए, इसका संकट है। समय कम है व शहर का विस्तार अधिक है। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर वॉर लडऩे की तैयारी की जा रही है। इसके लिए वॉइस जिंगल तो बनाए जा ही रहे है, इसके अलावा मोबाइल पर प्रत्याशियों की रिकार्डेड आवाज वाला फोन जाए इसको भी तैयार किया जा रहा है। इसके लिए बाहर के एक्सपर्ट की सेवाएं लेने की तैयारी हो रही है। महापौर से लेकर पार्षद पद के लिए पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के अलावा अन्य प्रत्याशी भी मैदान में रह सकते है। लेकिन मुख्य मुकाबला दोनों ही दल में माना जा रहा है। अब दनों ने भी इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है।

Shahpur Municipal Council elections: 23 from BJP, 27 from Congress and 9 independents filed nominations