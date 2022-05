Ratlam Breaking दलित दूल्हे को घोड़ी पर बारात निकालने से रोका, नही रुके तो की मारपीट

मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे घमासान के बीच रतलाम जिले के आलोट में दलित दूल्हे को घोड़ी पर बारात निकालने को रोका गया। दूल्हा नहीं माना तो मारपीट कर दी। बाद में पुलिस पहुंची व दूल्हे की बारात निकलवाई।

Published: May 18, 2022 01:23:49 am

रतलाम. मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे घमासान के बीच रतलाम जिले के आलोट में दलित दूल्हे को घोड़ी पर बारात निकालने को रोका गया। दूल्हा नहीं माना तो मारपीट कर दी। बाद में पुलिस पहुंची व दूल्हे की बारात निकलवाई। बड़ी बात यह है बारात पर दो बार गांव में हमला हुआ। पुलिस के अनुसार फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है।

Breaking Dalit groom stopped from taking out procession on a mare