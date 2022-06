Breaking Video : रेलवे में बिजली का तार टूटा, कई ट्रेन घंटो लेट

भारतीय रेलवे में आने वाले रतलाम - कोटा के आलोट - थुरिया के बीच रेलवे की ओएचई याने की ओवर हेड इलेक्ट्रिक तार टूट गया। इससे मुंबई - रतलाम - नई दिल्ली के बीच रेल यातायात ठप हो गया है।

Published: June 04, 2022 09:22:18 am

Watch video: Electricity wire broken in railway, many trains delayed for hours