BREAKING NEWS पहले महिला का गला दबाया, फिर किया ये काम, देखें VIDEO

मध्य प्रदेश के रतलाम में दिवाली की रात ओल्ड रेलवे कॉलोनी में एक रेल कर्मचारी के यहां लाखों की नगदी सहित सोने के आभुषण ले गए। ये सब रात करीब तीन बजे तब हुआ जब रेल कर्मचारी जितेंद्र सिंह सोलंकी अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर गप्पे लड़ा रहा था।

