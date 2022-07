BREAKING रतलाम में अल सूफा से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी

मध्यप्रदेश में निकाय चुनाव का दूसरा चरण 13 जुलाई को है। इसके पहले पुलिस को उच्च स्तर से तगड़ी सूचना मिली है कि रतलाम में अल सूफा से जुड़े स्लीपर सेल के सदस्य बड़ी गड़बड़ कर सकते है, इसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी की चल रही है।

रतलाम. निकाय चुनाव में अल सूफा संगठन कुछ बड़ी गड़बड़ी कर सकता है। इसकी पुख्ता सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शहर में सोमवार को दिनभर छापेमारी की है। मध्यप्रदेश में निकाय चुनाव का दूसरा चरण 13 जुलाई को है। इसके पहले पुलिस को उच्च स्तर से तगड़ी सूचना मिली है कि रतलाम में अल सूफा से जुड़े स्लीपर सेल के सदस्य बड़ी गड़बड़ कर सकते है, इसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी की चल रही है।

BREAKING NEWS Raids on locations linked to Al Sufa in Ratlam