Ratlam में बहन सिसकती रही, सगा भाई करता रहा बलात्कार

मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में सगे भाई ने दोस्त के साथ मिलकर अपनी ही 15 साल की बहन के साथ बलात्कार किया है। 15 साल की लड़की सिसकती रही और सगा भाई अपने दोस्त के साथ अपनी ही सगी बहन के साथ बलात्कार करता रहा।

Rape accused got posters of girl's photo pasted in the village