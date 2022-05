धर्म परिवर्तन VIDEO : हिंदू महिला से विवाह के बाद मंदसौर का जफर बना चेतन्य, लगाया ​शिव तिलक

देशभर में जब विभिन्न मस्जिद में मंदिर होने के दावे किए जा रहे है, मामले कोर्ट में जा रहे है, तब मध्यप्रदेश के जफर शेख ने पहले हिंदू महिला से विवाह किया, इसके बाद शुक्रवार को प्राचीन सनातन धर्म अपनाया। मंदसौर का जफर अब चेतन्य सिंह राजपूत कहलाएगा। मुस्लिम से हिंदू बनने की पूरी प्रक्रिया का खास वीडियो देखें हमारे साथ...

Updated: May 27, 2022 09:14:11 pm

मंदसौर. देशभर में जब विभिन्न मस्जिद में मंदिर होने के दावे किए जा रहे है, मामले कोर्ट में जा रहे है, तब मध्यप्रदेश के जफर शेख ने शुक्रवार को प्राचीन सनातन धर्म अपनाया। इसके लिए पहले जफर ने हिंदू महिला से विवाह किया, मंदसौर का जफर अब चेतन्य सिंह राजपूत कहलाएगा। मुस्लिम से हिंदू बनने की पूरी प्रक्रिया का खास वीडियो देखें हमारे साथ...

Chetanya became Zafar of Mandsaur after marrying a Hindu woman