VIDEO बच्चे ने कहा रोज स्कूल के लिए लेट होता हूं, यातायात सुधार दो

कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के पास चांदनीचौक क्षेत्र से एक बच्चे ने पहुंचकर शहर के यातायात को सुधारने की अपील की। स्कूली छात्र यश गांधी ने कलेक्टर को कहा अंकल यातायात सुधार दो, जाम की वजह से रोज स्कूल के लिए लेट होता हूं।

child said that he is late for school every day, improve the traffic