रतलाम कलेक्टर के तबादले का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध

रतलाम. मध्यप्रदेश शासन ने शनिवार को रतलाम कलेक्टर का तबादला खरगोन कर दिया। तबादले की सूचना मिलते ह सोशल मीडिया पर जमकर विरोध शुरू हो गया। 2004 के बाद यह दूसरे कलेक्टर है, जिनके तबादले का विरोध हो रहा है। 2004 में तत्कालीन समय में दिप्ती गौड़ मुखर्जी का तबादला होने पर विरोध हुआ था।

