देखें VIDEO : रतलाम में 100 करोड़ की लागत से बनेगी गरीबों के लिए कॉलोनी

गरीबों के लिए वैसे तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, लेकिन मध्यप्रदेश के रतलाम में गरीबों व समाज के कमजोर वर्ग के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से 350 मकान की एक नई कॉलोनी रतलाम मेडिकल कॉलेज के पास बनने जा रही है।

Watch VIDEO: Colony for the poor will be built in Ratlam at a cost of 100 crores