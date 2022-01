बिजली बिल में एक करोड़ की दे रहे उपभोक्ताओं को रियायत

बिजली कंपनी की कैशलेस भुगतान की प्रक्रिया में और तेजी आई है। हर माह औसतन तेरह लाख उपभोक्ता कैशलेस तरीके से बिलों का घर बैठे भुगतान कर रहे है।

रतलाम. बिजली कंपनी की कैशलेस भुगतान की प्रक्रिया में और तेजी आई है। हर माह औसतन तेरह लाख उपभोक्ता कैशलेस तरीके से बिलों का घर बैठे भुगतान कर रहे है। न केवल भुगतान केंद्र पहुंचने वालों की संख्या घटी है, बल्कि चैक से बिल भरने वालों की संख्या में भी कमी आई है। घर बैठे कैशलेस बिल भरने की प्रक्रिया अपनाने से प्रत्येक एलटी उपभोक्ता को 20 रूपए तक एवं एचटी उपभोक्ता को 1000 रूपए तक की छूट प्राप्त होती है।

Burfanpur: Give electricity bill of 10 thousand to the servant, collectorate disease