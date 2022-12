corona स्टॉक खत्म...बंद हो गया रतलाम में वैक्सीनेशन

बड़ों की कोविशील्ड व कोवैक्सीन, बच्चों की कॉर्बेवैक्स हुई खत्म

स्टॉक खत्म...बंद हो गया वैक्सीनेशन

बुस्टर डोज सिर्फ 30 प्रतिशत ही लगे 11.46 लाख को दूसरा डोज नहीं लगवाया

Children of 12 to 15 years are backward in vaccination Burhanpur, on 26th rank in the state