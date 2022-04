दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में हुआ यह बड़ा काम

देश के छह राज्यों को जोडऩे वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में बड़ा काम होना शुरू हो गया है। यहां अब तक 85 प्रतिशत काम पूरा हो गया है व नवंबर में इस काम को पूरा करना है। एमपी में बन रहे इस एक्सप्रेस वे में एकमात्र हेलिपेड रतलाम में बनेगा।

Delhi Mumbai Expressway connecting six states of the country