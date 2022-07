चुनाव के बाद बदलेगी मालवा की तस्वीर व तकदीर

- नीमच से रतलाम तक रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए नक्शे बनना शुरू

सिकन्दर पारीक



रतलाम. रेल की पटरियां मालवा की तकदीर व तस्वीर बदलेगी। इंतजार वर्ष 2026 तक का है, जब 11 हजार रुपए करोड़ की योजना से रेलवे लाइन का दोहरीकरण हो जाएगा। फिलहाल निविदा जारी होने के बाद अब नक्शे बनना शुरू हो गए हैं। इसी वर्ष नवंबर - दिसंबर तक कार्य शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है।

Doubling of railway line from Neemuch to Ratlam