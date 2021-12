कोविड की संभावित तीसरी से निपटने के लिए तैयारियों पर जोर

- वेक्टर जनित रोगों से बचाव के लिए चिकित्सा अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित

रतलाम। जिले में वेक्टर जनित रोगों जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि से बचाव को लेकर शनिवार को कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें सीएमएचओ डॉ प्रभाकर ननावरे ने जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ चिकित्सा अधिकारियों को कोविड-19 बचाव के लिए आवश्यक सभी संसाधनों जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आदि चालू स्थिति में रखे जाने एवं सभी आवश्यक पूर्व तैयारियां सुनिश्चित करने की बात कही।

Emphasis on preparedness to deal with possible third of Kovid