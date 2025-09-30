10वीं व 12वीं स्टूडेंट्स को राहत, फॉर्म में नहीं लगाना पड़ेगा ये 1 डॉक्यूमेंट

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News: एमपी बोर्ड के 10वीं व 12वीं के उन छात्रों के लिए राहत की खबर है, जिनकी अपार आईडी (आटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक एकाउंट) अभी तक नहीं बन पाई है, क्योंकि पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा की जो गाइडलाइन जारी की थी, उसमें अपार आईडी भरना अनिवार्य किया था। अब नए नियम अनुसार इसको 2026-27 में होने वाली परीक्षा के लिए अनिवार्य किया है, लेकिन वर्ष 2025-26 में यह बोर्ड फॉर्म के दौरान जरूरी नहीं रहेगी।
एमपी बोर्ड की तरफ से स्कूलों के लिए जारी नए आदेश में मंडल ने 2025-26 सत्र के लिए इसे वैकल्पिक कर दिया है। यानी जिस छात्र की आईडी है वह फार्म में भर सकता है और जिसकी आईडी अभी बनी नहीं है तो वह छोड़ सकता है। लेकिन 2026-27 में यह आईडी परीक्षा फॉर्म में भरना अनिवार्य होगी।
बता दें कि माध्यम शिक्षा मंडल ने 2025-26 परीक्षा के लिए 28 जून को गाइडलाइन जारी की थी। जिसमें परीक्षा फार्म में अपार आईडी को भरना अनिवार्य किया था। लेकिन अब तक छात्रों की अपार आईडी बनाने का काम पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में कई छात्र परीक्षा देने से वंचित रह जाते। इस वजह से इस सत्र में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसे वैकल्पिक किया है। अगले सत्र से अपार आईडी को अनिवार्य रूप से भरा जाएगा।
जून माह में जारी आदेश अनुसार बोर्ड परीक्षा में अपार आईडी होना जरूरी किया था, लेकिन नए नियम में इसमें राहत दे दी है। वर्ष 2025-26 परीक्षा के लिए यह जरूरी नहीं है, लेकिन वर्ष 2026-27 की होने वाली परीक्षा के दौरान नए आदेश अनुसार यह जरूरी रहेगी। -सुभाष कुमावत, प्राचार्य, उत्कृष्ट विद्यालय, रतलाम
