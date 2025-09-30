10वीं व 12वीं स्टूडेंट्स को राहत, फॉर्म में नहीं लगाना पड़ेगा ये 1 डॉक्यूमेंट

बता दें कि माध्यम शिक्षा मंडल ने 2025-26 परीक्षा के लिए 28 जून को गाइडलाइन जारी की थी। जिसमें परीक्षा फार्म में अपार आईडी को भरना अनिवार्य किया था। लेकिन अब तक छात्रों की अपार आईडी बनाने का काम पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में कई छात्र परीक्षा देने से वंचित रह जाते। इस वजह से इस सत्र में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसे वैकल्पिक किया है। अगले सत्र से अपार आईडी को अनिवार्य रूप से भरा जाएगा।