देखें वीडियो : #Ratlam गणतंत्र दिवस परेड की अंतिम रिहर्सल की गई

जिला मुख्यालय पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह के लिए परेड की अंतिम रिहर्सल 24 जनवरी को नेहरू स्टेडियम पर संपन्न की गई।

final rehearsal of the Republic Day parade was done